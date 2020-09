Inizierà il 26 aprile alle 15.30 il corso base gratuito di lingua e cultura cinese organizzato dall'associazione L'Officina dei Sogni all'interno delle attività del Progetto Giovani di Vasto. Gli incontri si terranno presso il centro culturale E.Berlinguer in via Anelli 1.

"Il corso - spiega l'insegnante Maura Trivelli - è aperto a tutti coloro che hanno interesse nel conoscere una cultura e una lingua così diverse e allo stesso tempo non più così lontane dalla nostra e, a chi in futuro, vorrà intraprendere un percorso di studi più approfondito del cinese. Le lezioni forniranno nozioni di base di fonetica, sintassi e morfologia del cinese moderno e alcune curiosità che permettono di tracciare il profilo culturale della Cina e dei cinesi stessi.

L’obiettivo è quello di far si che i frequentanti sviluppino competenze fondamentali della lingua, quali la grammatica, la calligrafia e le principali parole ed espressioni. Il corso verrà articolato in sei lezioni frontali, in tre settimane, per un totale di dodici ore. A fine corso sarà somministrato ai frequentanti un piccolo test che permetterà di valutare l’apprendimento e l’efficacia dell’insegnamento".

Info ed iscrizioni: fabioneri@email.it - cell. 3402263554