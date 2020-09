Sono sette le forze politiche che sosterranno Massimo Desiati alle elezioni comunali di Vasto del prossimo 5 giugno. Ma le liste di candidati saranno 6 perché Udc e Vastoduemilasedici saranno accorpati in un'unica lista. E' il candidato sindaco del centrodestra a pubblicare sul suo profilo Facebook un manifesto che lo ritrae in primo piano affiancato da sette simboli di partiti e movimenti civici di cui si compone la coalizione di centrodestra che lo sostiene e due slogan; il primo, che campeggia nella parte alta del manifesto, è composto da una sola parola: "Compatti", a sottolineare il dato politico che ha voluto ribadire nei giorni scorsi in una conferenza stampa, ossia che, a differenza di quanto avvenuto nel 2006 e nel 2011, il fronte del centrodestra stavolta non è frazionato in due tronconi; il secondo slogan è quello lanciato ormai da mesi: "Vasto torna Vasto".

La coalizione - Il fronte che appoggia Desiati è composto da tre partiti: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc; e da quattro liste civiche: Vastoduemilasedici, Progetto per Vasto, Vasto Popolare e Unione per Vasto. Non sono stati ufficializzati, invece, i nomi dei candidati alla carica di consiglieri comunali. A Vasto il Consiglio comunale è composto da 25 persone: 24 consiglieri e il sindaco. In base al risultato delle elezioni, i seggi verranno così ripartiti: 15 alla maggioranza (sindaco compreso), 10 all'opposizione.