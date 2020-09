"Sono tante le immagini che certificano il fallimento dell’amministrazione Lamenna, ma quella dell’ex Asilo Carlo Della Penna la inchioda a precise responsabilità senza giustificazione alcuna". Così il consigliere comunale Davide D'Alessandro, dopo le sollecitazioni giunte dal comitato cittadino per l'Asilo Carlo Della Penna, che ha rilevato il peggioramento delle condizioni della struttura (qui l'articolo).

"Ho cominciato la mia esperienza di consigliere comunale, nel 2011, - ricorda D'Alessandro - facendo approvare subito all’unanimità una mozione che impegnava sindaco e giunta a ripulire la struttura e a riqualificarla attraverso un progetto credibile. Sono passati cinque anni e rabbrividisco di fronte all’insipienza e alla sciatteria di un’amministrazione che ha umiliato i cittadini vastesi e, soprattutto, il noto donatore".

"Sottolineo il mio impegno dal 2011, in tempi non sospetti, - aggiunge il consigliere comunale - poiché a ridosso del voto di giugno, sono in tanti ad aprire la bocca, a cavalcare quell’immagine di degrado pur di prendere qualche misero voto. Ho profondo rispetto soltanto per Michele Celenza, Davide Aquilano, Carlo Centorami e quanti si sono impegnati nel corso degli anni con proteste, richieste, interrogazioni, proposte, costituzione di comitati, a difesa di un’area, di un luogo che è innanzitutto Storia. L’immagine del degrado e dell’abbandono resta una ferita difficilmente rimarginabile. La prossima amministrazione non potrà che ripartire dall’ex Asilo. Per dimostrare che Vasto può avere un altro aspetto e un altro rispetto per le cose care, per le cose che contano. È stata la pagina più amara dei miei anni da consigliere, la pagina che più di ogni altra mi ha mortificato, perché mi ha ribadito con chiarezza implacabile, ogni giorno, che c’è una maggioranza e una minoranza. La maggioranza potrebbe, ma non vuole. La minoranza vorrebbe, ma non può. Mi auguro che tra pochi mesi l’ex Asilo possa tornare a splendere insieme alla nostra città. Lo dobbiamo a Carlo Della Penna, lo dobbiamo ai cittadini vastesi".