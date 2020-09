" Il Sindaco Magnacca e la sua risicata maggioranza, evidentemente sono molto nervosi anche se continuano ad essere sufficientemente arroganti per non smentirsi.

A Forza Italia, San Salvo Città Nuova e Lista Popolare, disturba che il Partito Democratico terrà, venerdì 22 aprile, una iniziativa politica sulla Città, su come viene mal governata e sulla imminente nascita di un nuovo centrosinistra che si propone di riprendere le redini di una Città oggi isolata e sotto sopra.

A proposito di Forza Italia, è sempre quella di quattro anni fa, oppure dopo l'uscita di Argirò è un pochino ridimensionata? Il richiamo ai canoni istituzionali, è semplicemente ridicolo, da parte di chi non fa altro che polemizzare con il Governo nazionale e quello regionale e per giunta utilizza il sito ufficiale del Comune e i servigi del proprio addetto stampa pagato attraverso il bilancio comunale e quindi con i soldi di tutti i cittadini, per fare propaganda spicciola.

Ricordiamo a questa amministrazione, che dei milioni di euro di cui tanto va orgogliosa (circa tredici), qualcuno (la metà) è dovuto alla Regione Abruzzo, grazie anche all'impegno del locale Partito Democratico.

Care liste di maggioranza vogliamo ricordare ad esempio alla Città, la Vostra nota, appena insediata la Giunta D'Alfonso, nella quale tanto vi eravate preoccupati della revisione dei fondi annunciata dal neo Assessore Paolucci (lavori della nuova palestra in Via Ripalta), e oggi? Perchè non dite che avete ringhiato senza senso?

I fondi sono arrivati per la palestra, così come per il Comune, per la scuola media, per il nuovo polo scolastico... dobbiamo continuare?

Care liste di maggioranza, Vi invitiamo a partecipare alla nostra manifestazione e di certo alla fine di essa insieme al sindaco, potremo fare un giro per la città dove potremo vedere i lavori delle tante opere iniziate grazie ai finanziamenti regionali, fondi della Regione Abruzzo targata Partito Democratico.

Vogliamo infine rassicurare i nervosissimi dirigenti di quello che rimane del centrodestra sansalvese, che potranno fare affidamento sulla nostra cultura tollerante e comprensiva verso chi si vede franare il terreno sotto i piedi, perchè persi due consiglieri di maggioranza, vedono avvicinarsi a grande velocità il loro prossimo ruolo di opposizione.

In un sistema democratico sappiate che la dialettica tra le forze politiche è normalissima, quello che è poco normale è l'intolleranza di chi governa verso la sua minoranza... ma dopotutto anche la maggioranza è sottosopra."

Partito Democratico San Salvo