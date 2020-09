13 quintali di farina per 15mila taralli. Sono iniziati come da programma questa mattina i tradizionali preparativi connessi alle festività in onore di San Vitale, patrono della città. Le "Pircillete", i taralli che saranno distribuiti nelle giornate clou della festa (27 e 28) sono preparati dai volontari della parrocchia al lavoro per tre giorni nella palestra della scuola di via De Vito.

Il programma dei riti e dei festeggiamenti prevede sabato prossimo, 23 aprile, la distribuzione delle sagnitelle, preceduta dalla sfilata delle some. Il 27 e 28 aprile, invece la festa vera e propria. Nella serata del 28, in piazza San Vitale, si esibirà il duo comico formato da "Pio e Amedeo". Infine, fino a fine mese, sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata al Santo patrono allesitata alla Porta della Terra da Simone Colameo, Marco Granata e Nicola Ucci.