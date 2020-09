Gara combattuta a Palmoli non senza colpi proibiti. Nell'11ª giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile le ragazze dell'Audax hanno battuto le marchigiane del Porto Sant'Elpidio, seconde in classifica, dimostrando di non arrendersi mai.

In vantaggio per due reti a zero (Bolognese e Maria Giovanna D'Angelo direttamente da calcio d'angolo con la complicità del portiere ospite) la squadra di casa è stata raggiunta in venti minuti. La formazione marchigiana ha così aumentato la pressione, ma la difesa di casa ha retto gli assalti. Su una delle ripartenze delle Panthers, Morena Bolognese ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo e in scivolata ha anticipato portiere e difensore al limite dell'area spedendo la palla prima sul palo e poi in rete: 3 a 2. Gioia incontenibile a cinque minuti dal termine; animo opposto per le ospiti e la partita – già tesa – si innervosisce.

La n. 13 del Porto S. Elpidio, con il pallone distante colpisce con un calcio da dietro alla bomber Di Ninni e viene espulsa, si accende una mischia sedata non senza fatica e destinata a ripetersi; gli animi si riscaldano da entrambe le parti. Mister Felice rivolge un brutto gesto alle marchigiane (per poi scusarsi). Al fischio finale altri momenti concitati, la giocatrice espulsa aspetta la rivale, arrivano anche i tifosi ospiti, le due squadre vengono finalmente fatte entrare negli spogliatoi. In settimana probabile pesante squalifica per la protagonista del fallo di reazione.

Le palmolesi, attualmente quinte in classifica, torneranno in campo già domani per il recupero contro l'Ortona.

PRO VASTO - Per la Pro Vasto femminile sconfitta 3 a 2 in trasferta contro l'Aquilana.