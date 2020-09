Le formazioni under della Promo Tennis Vasto, dopo aver brillantemente le fasi provinciali dei campionati federali, hanno iniziato durante lo scorso settimana le fasi regionali. Un cammino non semplice, quello che dovranno affrontare i giovani tennisti vastesi, con un livello molto elevato.

La prima squadra a scendere in campo è stata l'under 12 che, a Campobasso, ha rimediato una sconfitta per 2-1. Sorride la prima squadra under 16, vincente sui camoi di casa per 3-0 contro il Tennis Club Sulmona. L'altra formazione under 16, invece, è stata sconfitta per 3-0 dal Ct Pescara.

Perdono in trasferta anche i giocatori della squadra over 50 che si è scontrata sabato contro la formazione dell’Asd Prati 37. La squadra pescarese si è imposta per 3-0 anche a causa degli infortuni che hanno interessato i vastesi nel corso dell’intero match.

Ancora una domenica amara anche per la formazione impegnata in serie C che ha rimediato una dura sconfitta contro la squadra aquilana del Contrada Cavalli. I vastesi chiudono il girone a zero punti e saranno costretti a disputare i play-out.