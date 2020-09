Scatena le ire del centrodestra l'arrivo a San Salvo dell'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, che venerdì sarà in città per partecipare all'incontro pubblico che il Pd ha intitolato "San Salvo sotto-sopra" per criticare l'amministrazione Magnacca.

"C’è da augurarsi - attaccano Forza Italia, San Salvo Città Nuova e Lista popolare - che l’assessore alla sanità, più che venire ad ascoltare le improduttive lamentele dei suoi consunti compagni, prima di prendere la parola faccia due cose: un giro di San Salvo, in compagnia del sindaco Magnacca, al fine di visionare tutto ciò che è stato realizzato dalla giunta di centro – destra in 4 anni di amministrazione, così da non essere impreparato quando dovrà intervenire al convegno organizzato dal Pd, ed eventualmente dire a loro: 'Ma cosa mi venite a raccontare, questi lavorano'; la seconda cosa che gli chiediamo di fare - polemizza la maggioranza - visto che sono passati due anni di gestione, da parte del centro – sinistra, della Regione Abruzzo, e diversi mesi da quando si è recato, per ben due volte, a prendere contezza dei problemi del Distretto sanitario di San Salvo e a prendere impegni per risolverli in Consiglio Comunale, è di dirci cosa ha fatto concretamente per il nostro Distretto sanitario.

Infatti restano ancora irrisolti i problemi legati alla scarsa funzionalità della radiologia, rispetto alle potenzialità di una risonanza magnetica articolare in dotazione, alla assenza di un servizio di consultorio famigliare, alla assenza di specialisti, come l’oculista, lo psicologo, l’odontoiatra, il ginecologo, il geriatra, lo psichiatra. Così come ancora assente è un ecografo, un apparecchio doppler e apparecchi Holter, strumentazione assolutamente necessaria per una struttura sanitaria territoriale di confine, così come è il Distretto di San Salvo.

Siccome sappiamo che l’assessore Paolucci è una persona perbene, noi pensiamo che egli terrà conto delle cose che gli abbiamo suggerito, e che utilizzerà il suo prezioso tempo, rifuggendo dalle tentazioni dei pidiessini locali di metterlo in contrapposizione all’amministrazione comunale, cosa alquanto fuori dai canoni istituzionali per un assessore regionale, per portare ai cittadini sansalvesi notizie concrete sui miglioramenti dei servizi sanitari di San Salvo. In fondo ai cittadini interesse questo, e non le sterili contrapposizioni politiche.

Attendiamo, unitamente a tutti i cittadini di San Salvo, l’Assessore Paolucci alla prova dei fatti, e invitiamo quanti, come lui, andranno all’incontro di venerdì a considerare il titolo “San Salvo sotto – sopra“, come un dato di fatto, infatti San Salvo è “sotto – sopra“ perché nei quattro anni in cui ha amministrato il centro – destra, sono stati realizzati lavori per ben 13 milioni di euro, che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi - concludono le forze politiche della maggioranza - San Salvo sotto opera".