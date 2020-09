Per lui gli anni sembrano non passare mai. Giulio Passot, podista vastese, continua a raccogliere successi nello sport che è la sua grande passione: la corsa. Domenica scorsa, nella mezza maratona dei Fiori, a San Benedetto del Tronto, Passot ha conquistato la vittoria nella sua categoria, ma M70, percorrendo il 21 km. previsti in 1 ora 34 minuti e 53 secondi, tagliando il traguardo come 416° assoluto (su oltre 2mila partecipanti). Un risultato che gli regala una doppia soddisfazione anche perchè arrivato con un tempo inferiore di quasi due minuti rispetto a quello fatto registrare nel 2015 (1h36'29'').

Per l'atleta vastese, quest'anno tesserato per i Runners Termoli, la medaglia di San Benedetto è la quinta arrivata in questa prima parte di 2016. "Sono contento del risultato - ha commentato Passot - ma soprattutto dell'affetto che mi hanno riservato in tanti a San Benedetto. Fa sempre tanto piacere".

Nelle prossime settimane Giulio Passot sarà impegnato nella preparazione di una corsa in montagna, ad Adrara San Martino. "È tutta in salita, un percorso duro con tanto dislivello. Vi ho partecipato nel 2009 e riuscii a prendere una medaglia. Mi sto preparando bene per affrontare la gara".