Sono arrivate ieri mattina a Vasto le delegazioni di studenti e docenti provenienti da Polonia, Turchia, Lituania e Inghilterra per partecipare all'appuntamento inserito nel progetto Erasmus Plus. Ad accogliere i 40 studenti dagli 8 ai 12 anni e i loro docenti c'erano il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, e la dirigente dell'istituto comprensivo n., Sandra Di Gregorio.

La presentazione dell'iniziativa [LEGGI]

Durante la settimana che trascorreranno a Vasto le delegazioni straniere, oltre a partecipare ad incontri e attività nelle scuole, potranno visitare luoghi storici come Palazzo d'Avalos e il Teatro Rossetti di Vasto, o paesi caratteristici come Roccascalegna (ed il suo castello) ed un'immancabile tappa a Roma.

La dirigente scolastica Sandra Di Gregorio durante la presentazione del progetto che si è tenuta venerdì 15 aprile, ha definito questo progetto "Un momento importante, un'occasione piuttosto rara per alunni di così giovane età". L'amministrazione comunale ha accolto positivamente l'iniziativa è ha ringraziato la dirigente Di Gregorio per l'impegno profuso per l'organizzazione delle attività.