È scattato intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica l'allarme di un'abitazione privata di Vasto Marina. E proprio l'attivazione del sistema di sicurezza ha messo in fuga i ladri che stavano tendando il colpo in via Libeccio.

Secondo quanto constatato dagli stessi proprietari nel successivo sopralluogo, ignoti aveveno prima alzato la serranda di una finestra, bloccandola con un tavolo, e poi - con un bastone lasciato sul posto - avevano tentato di aprire gli infissi. Operazione interrotta dal suono dell'allarme, che ha messo in fuga i malviventi.

Nel pomeriggio di domenica, poi, l'allarme è scattato di nuovo, però nella casa vicina. Questa volta, però, la polizia intervenuta su segnalazione degli stessi proprietari non ha riscontrato evidenti segni di effrazione.