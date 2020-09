Grande gioia e soddisfazione per i quattro finalisti della classe III E (ad indirizzo musicale) della Scuola Secondaria di I grado "G. Rossetti", Chiara Cipollone, Davide Gabriele, Alessandro Tilli e Paola Pia Valentini che, dopo aver affrontato con serietà, impegno e spirito di gruppo la fase d’Istituto delle Olimpiadi di Problem Solving in cui si sono classificati primi dopo una serie di gare a squadre, hanno superato altrettanto brillantemente la fase regionale ed ora si preparano a partecipare all’ambitissima fase nazionale.

Un plauso ed i complimenti agli allievi dal dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, dai loro insegnanti, dai compagni e dalla coordinatrice del Progetto, Prof.ssa Emiliana Turchi che li accompagnerà alla finalissima che si terrà a Cesena il 23 aprile. Davvero un risultato importante quello riportato dai ragazzi, in quanto il Progetto "Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e pensiero algoritmico nella scuola dell'obbligo", proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole, ha una grande valenza didattica: le prove proposte sono radicate nelle aree disciplinari di base (italiano, matematica ed inglese), ed intendono stimolare percorsi di ricerca in cui entrano in gioco le competenze proprie del problem solving: il pensare, il ragionare, il fare ipotesi ed operare scelte, per pervenire alla risoluzione dei problemi attraverso la logica. Ciò naturalmente stimola l’acquisizione di competenze trasversali, ritenute ormai essenziali per l’ inserimento attivo dei giovani nella società.

Nel rinnovare le congratulazioni per l’ottimo risultato conseguito, il Dirigente Scolastico, i docenti e gli alunni si stringono intorno alla squadra della III E, incitandola ad affrontare con sicurezza e determinazione l’ultima prova, portando in alto il nome dell’Istituto: "In bocca al lupo!"