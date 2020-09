Vittoria in casa del Termoli, balzo al terzo posto in classifica e playoff ancora a portata di mano. È stata una domenica più che positiva per la BCC San Gabriele che, in questa fase finale della regular season, sta inanellando una positiva serie di successi. Le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno battuto 3-1 l'Italiangas Termoli (25-27/21-25/25-23/15-25) in una sfida non priva di difficoltà.

Infatti la squadra di casa ha lottato duramente fino a metà del quarto set, lasciando poi campo alle avversarie. Miscione e compagne hanno sofferto più del dovuto in fase di impostazione e di attacco ma, nei momenti decisivi, hanno saputo trovare la giusta lucidità per conquistare la vittoria.

Nella prossima giornata la San Gabriele affronterà in casa il Pescara 3. Si giocherà domenica alle 18 sul campo della palestra del quartiere San Paolo (per indisponibilità dell'impianto del Centro sportivo San Gabriele). Sarà una terz'ultima giornata importantissima per provare ad avvicinarsi all'Antoniana, avanti di 4 punti, prima dello scontro diretto in calendario per la penultima gara della stagione. Per la società vastese uno sprint finale in cui tentare il tutto per tutto per accedere ai playoff che sarebbero il giusto premio per una squadra giovanissima ma che in questo campionato ha dimostrato di potersela giocare sempre alla pari con tutti.