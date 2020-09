Nell'ultima gara del campionato assoluto di serie D2 i ragazzi del Tennistavolo Vasto hanno conquistato il loro primo successo in carriera battendo 5-4 il Montesilvano. Le "Apette", nate due anni fa, hanno disputato il loro secondo campionato assoluto giocando alla pari con giocatori di età e, soprattutto, esperienza molto maggiore rispetto a loro.

"Gli allievi del Vivaio della nostra Associazione stanno crescendo perché si impegnano con costanza - commenta il loro allenatore e primo sostenitore Stefano Comparelli -. Sono entusiasti ed hanno sempre un atteggiamento positivo di fronte alle responsabilità che, inevitabilmente, si impongono nei cosiddetti sport individuali, seppur disputati in squadra. L’anno prossimo non sarà più un campionato interlocutorio per loro ma saranno perfettamente in grado di dire la loro".

Il trio formato da Luca Marino, Marzia Comparelli e Alessandro Viglione ha chiuso così con un risultato positivo una stagione che ha regalato soddisfazioni a tutta la società sportiva vastese, con affermazioni nei campionati assoluti e in quelli giovanili.