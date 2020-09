"Considerato che è difficile affrancarsi in questa Italia scoraggiata dalla politica, lontana dal popolo, governata dalle banche, dalle lobbies finanziarie e dalla massoneria, era scontato che un referendum dal valore chiaramente politico non trovasse la adesione della maggioranza. A Vasto, invece, dove ha votato circa il 43,07 % degli aventi diritto, si avvertono forti segnali di rinnovamento e di riscatto e gli elettori presto sapranno dimostrare la ferma opposizione al vecchio sistema dei partiti".

E' il commento di Edmondo Laudazi, candidato sindaco di Vasto per le liste civiche Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese, che "ritengono quindi di continuare, in maniera ancor più decisa, la propria azione per il rilancio e la profonda modifica della società vastese, con la convinzione di poter ascoltare e rappresentare le indicazioni del popolo, al fine di formulare proposte concrete per la risoluzione dei problemi della città, superando e prendendo le distanze da tutto ciò che dettano i partiti di governo e di opposizione”.