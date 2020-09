Tra l'incuria e l'azione dei vandali continua a peggiorare la situazione dell'ex Asilo Carlo Della Penna, "come ampiamente documentato dalle foto, prese di recente", denuncia il Comitato cittadino per l'asilo Carlo Della Penna. "Ignoti hanno nottetempo aperto nuovi varchi nella recinzione, sfondato la porta della casa del custode, aperto un finestrone da cui entrano topi e piccioni. Insomma, l’ex asilo Carlo Della Penna è diventato res nullius. Una vera e propria vergogna cittadina che, nell’inerzia dell’Amministrazione comunale, denunciamo ormai da anni".

L'interno distrutto dell'Asilo [GUARDA]

Altra nota di criticità è il muretto che sostiene la recinzione. Nella parte posteriore della struttura, quella che confina con la scuola primaria Spataro, sono evidenti i segni di cedimento. Dalla parte della scuola primaria è stata posizionata una rete di protezione in attesa che vengano effettuati i lavori di messa in sicurezza. Nei giorni scorsi anche diversi genitori hanno sollevato il problema. Dopo un sopralluogo degli amministratori comunali vastesi sono stati promessi interventi per permettere ai bambini di usufruire di quella parte di spazio verde, oggi inaccessibile vista la presenza del muretto pericolante.

Conclude il Comitato: "Attendiamo di vedere come la questione sarà trattata in campagna elettorale, fermo restando che –secondo il lascito del benemerito donatore- il complesso, debitamente ristrutturato, dovrà essere adibito al servizio dei bimbi di Vasto".