È stato un finale a sorpresa quello del musical "Il tempo delle cattedrali" che ieri sera ha riempito il Politeama Ruzzi di Vasto. Nei saluti finali ha preso la parola Vincenzo Delli Carri, che nello spettacolo della Compagnia Orizzonte Teatro interpretava Febo, il capitano delle guardie di Parigi. Si è rivolto alla sua fidanzata, Mariangela Cieri, coreografa e ballerina della compagnia e, inginocchiandosi come nel più romantico dei film, le ha chiesto di sposarlo. Emozione e applausi sul palco e in sala, con la promessa sposa che, tra le lacrime di gioia, ha detto il suo sì.

Il tempo delle cattedrali - La prima [GUARDA LE FOTO]

Una chiusura con tante emozioni per la giovane compagnia teatrale che, nelle tre serate di rappresentazioni, ha richiamato tanto pubblico al Ruzzi. Tanti mesi di prove per portare in scena la storia tratta dal romanzo di Victor Hugo, "Notre Dame de Paris", con i sette protagonisti che hanno cantato dal vivo, il corpo di ballo che ha trasmesso tanta energia e con un lavoro dietro le quinte fatto di costumi curati in ogni minimo dettaglio e trucchi e acconciature che hanno contribuito a creare la giusta atmosfera sul palco. La scelta della chiusura del musical per la proposta di matrimonio diventa quindi l'emblema dell'unione e del forte spirito di gruppo che vivono i ragazzi di questa brava compagnia teatrale. Ora l'attesa è per le repliche estive del musical... con due promessi sposi in più!