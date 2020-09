Torna a vincere la Vastese Calcio e lo fa con un netto 5-0 inflitto al Celano. Quest’ultimo, con questa sconfitta, è matematicamente retrocesso in Promozione. Il Paterno, però, non commette passi falsi con la Val di Sangro e ottiene i tre punti. Si deciderà tutto domenica prossima. Per la D serve un’altra vittoria, l’ultima per gioire ed evitare ogni rischio di sorpasso del Paterno. In gol questo pomeriggio Iaboni, Marfisi, Tarquini (doppietta) e Di Pietro, quest’ultimo proprio oggi ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno. Presenti allo stadio Aragona questo pomeriggio tantissime famiglie nella giornata dedicata ai bambini. Manca poco alla serie D, un ultimo sforzo e poi sarà festa.

La partita- Un Aragona completamente biancorosso da il benvenuto alle due squadre in campo, con tanto di coreografia. Il momento più importante della stagione è arrivato e la Vastese ha il volto di chi è consapevole che urge vincere. È con questo spirito che ha inizio la sfida valida per la trentatreesima giornata. Colavitto si affida al suo 442 con Cattafesta trai pali, in difesa il solito quartetto composto dai terzini De Fabritiis e Guerrero, con al centro capitan Giuliano e Natalini. A centrocampo D’Alessandro e Di Pietro, affiancati dagli esterni Marfisi e Balzano. In avanti la coppia Tarquini-Iaboni. L’inizio, se pur poco emozionante, vede mantenere il possesso di palla interamente a favore dei biancorossi che hanno il tempo di creare due azioni rilevanti con D’Alessandro e De Fabritiis, senza trovare la via del gol. Oltre a questo, nei primi trenta minuti tanta fatica nel manovrare l’azione offensiva. Al trentatreesimo la situazione si sblocca. D’Alessandro s’incarica di battere una punizione dalla destra, servendo il compagno Iaboni che di testa la butta dentro e festeggia. Ma le buone notizie non finiscono qui. Un minuto più tardi è lo stesso Iaboni a lanciare Marfisi che non ci pensa due volte e manda la sfera nell’angolino basso destro (2-0). L’Aragona esplode in un boato di festa. Nei minuti successivi non accade nulla di rilevante e le squadre vanno negli spogliatoi.

La ripresa si apre con il gol di Alessandro Tarquini al cinquantesimo. L’attaccante biancorosso- a secco prima di oggi dalla rete con l’Alba Adriatica- ha trovato il guizzo vincente a due passi dalla porta, realizzando il 3-0. Bisogna aspettare ventiquattro minuti per assistere ad un altro gol dei biancorossi. Minuto settantasette, Di Pietro stoppa benissimo il pallone sulla destra appena entrato in area e carica un siluro imprendibile (4-0). Diciottesimo compleanno festeggiato alla grande per lui. I conti non sono ancora chiusi: all’ottantaquattresimo Tarquini sfrutta un rimpallo e realizza il quinto ed ultimo gol della gara (5-0). Grande risposta di carattere la sua dopo che in settimana era stato criticato dalla tifoseria vastese. Il triplice fischio, oltre che a mettere la parola fine alla gara, spegne ogni speranza del Celano che con questa sconfitta è matematicamente retrocesso in Promozione. Per la D bisogna ancora aspettare. Domenica prossima a Val di Sangro l’ultimo atto della stagione, stavolta sarà davvero decisivo.

Vastese Calcio 1902-Celano Marsica 5-0

reti: 33’ Iaboni, 34’ Marfisi, 51’ -84’ Tarquini, Di Pietro 77’

ammoniti: Marfisi (V), Ciccarelli (C)

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini (66’ Luongo), Balzano (75’ entra Polisena), D’Alessandro,

Tarquini, Iaboni (61’ Faccini), Marfisi. Allenatore: Colavitto.

Celano: Fanti, Raschiatore, Ciccarelli, Marfia, Castellani, Villa, Ranieri (80’ Del Vecchio), Caprato, Lenart, Mercogliano, Baruffa (56’ Scatena). Allenatore: Morgante.

Tutti i risultati della trentatreesima giornata

Acqua e Sapone-Montorio 3-2

Alba Adriatica-Miglianico 3-0

Capistrello-San Salvo 2-0

Cupello-Martinsicuro 2-5

Francavilla-RC Angolana 1-1

Morro d’Oro-Sambuceto 1-2

Paterno-Val di Sangro 3-0

Torrese-Pineto 1-2

Vastese-Celano 5-0

La classifica

Vastese 71

Paterno 70

Pineto 61

Martinsicuro 54

San Salvo 54

RC Angolana 52

Capistrello 44

Alba Adriatica 42

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Cupello 41

Francavilla 41

Sambuceto 38

Acqua e Sapone 36

Torrese 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22