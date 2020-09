Un ultimo quarto da dimenticare porta alla sconfitta la BCC Generazione Vincente Vasto Basket in casa della Virtus Valmontone. Eppure i biancorossi, ancora privi di Tracchi e con Di Tizio che ha dovuto lasciare il campo per una forte botta al naso, dopo un avvio in salita erano riusciti a portarsi in vantaggio, iniziando l'ultimo quarto avanti 62-57. Ma, in dieci minuti, i vastesi riescono a segnare appena due canestri (un libero di Tabbi e una tripla di Ierbs), mentre i laziali infilano 22 punti che valgono la vittoria. Sarà la prossima giornata a definire la griglia playout. Se le cose dovessero restare così come ora i biancorossi dovranno sfidare il Taranto con il fattore campo a sfavore.

La partita. Primo quarto di sofferenza per la Vasto Basket che, dopo il canestro di Casettari (0-2) vede scappare i padroni di casa fino al +11 (19-8). Con la tripla di Ierbs inizia la rimonta biancorossa che, a fine quarto, trova sostanza con il canestro di Tabbi per il -3 ( 21-18). Si riparte per i secondi dieci minuti e c’è il sorpasso vastese, grazie al canestro di Pace (23-24). La squadra di coach Luise prende coraggio e si porta, con Dipierro, fino al +10 (29-39), poi anche +12, con il canestro di Jovancic (32-44). I padroni di casa non ci stanno e provano a rientrare, riuscendo a chiudere il parziale sul -4 grazie ai liberi segnati da Bisconti (42-46).

Riprende la partita e i vastesi provano di nuovo ad allungare portandosi sul 50-42 e il Valmontone che trova il canestro solo dalla linea dei liberi (50-44 per Vasto). I padroni di casa, ancora una volta, si rifanno sotto, e con la tripla di Cecchetti riguadagnano nuovamente il -3 (49-52). Risponde Grassi da lunga distanza e Dipierro incrementa il bottino (49-57). A fine terzo quarto la squadra del presidente Spadaccini è ancora avanti, 62-57.

L’avvio dell’ultimo quarto è tremendo per la Vasto Basket, che subisce un parziale di 12-0 e si ritrova sotto 69-62 dopo aver condotto avanti per due frazioni di gioco. La Vasto Basket prova a rialzarsi ma, dopo 5 minuti, ha messo a segno solo un punto con Tabbi su tiro libero (71-63). Di Bello e De Fabritiis, invece, infilano due triple che valgono il 77-63. Ancora Valmontone, con il 79-63, prima che Ierbs metta a segno l’unico canestro dal campo del parziale 79-66. Finisce così, con la Vasto Basket che rimedia un’altra sconfitta e

Virtus Valmontone - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 79-66

Virtus Valmontone: De Fabritiis 19, Reali 10, Pongetti 2, Scodavolpe 2, Bisconti 17, Perugino 0, Di Bello 4, Cecchetti 20, Martino 5, Cianni 0. Coach: Origlio

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 11, Dipierro 11, Di Tizio 0, Jovancic 13, Casettari 10, Marino 0, Ierbs 10, Tabbi 7, Pace 4, Cordici 0. Coach: Luise