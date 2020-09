PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Super Dario Costantini e Montalfano guastafeste. Sono questi i principali spunti della dodicesima giornata di Prima categoria.

Lo Sporting San Salvo dilaga in trasferta a Gissi e lo fa con un pokerissimo del proprio centravanti Costantini. Partita senza storia (termina 5 a 1)e biancazzurri che restano saldi al secondo posto e accorciano nei confronti della capolista.

La Casolana, infatti, ha dovuto rimandare la festa (e riporre momentaneamente le magliette celebrative). Il Montalfano pareggia 2 a 2 in trasferta e i casolani devono rinviare l'appuntamento con la matematica certezza della vittoria del campionato. Di Di Martino e Maiale le reti gialloverdi. Ora la capolista è a +8 punti a tre giornate dal termine del campionato.

Lo Scerni, intanto, piazza il probabile colpo decisivo per i play off. Vince in trasferta a Guastameroli 2 a 1 e si porta a +4 sul Fresa che pareggia in casa contro il Piazzano per 0 a 0. I biancorossi restano appaiati così al sesto posto insieme al Montalfano. Continua la caduta libera del Real Montazzoli uscito sconfitto 2 a 1 dalla trasferta contro il Tre Ville, terza forza del campionato.

Farina (rigore) e Graziano Di Biase firmano la vittoria del Trigno Celenza contro il fanalino di coda Spal Lanciano. Altro pareggio a reti inviolate, infine, tra Roccaspinalveti e S. Vito.

LA 12ª DI RITORNO

Mario Tano - Marcianese 2-0

Casolana - Montalfano 2-2

Fresa - Piazzano 0-0

Tre Ville - Real Montazzoli 2-1

Roccaspinalveti - S. Vito 0-0

Guastameroli - Scerni 1-2

Gissi - Sporting San Salvo 1-5

Spal Lanciano - Trigno Celenza 1-2

LA CLASSIFICA

Casolana 63



Sporting San Salvo 55

Tre Ville 52

Piazzano 45

Scerni 45



Fresa 41

Montalfano 41

Real Montazzoli 38

Marcianese 36

Guastameroli 34

Trigno Celenza 33

S. Vito 28

Roccaspinalveti 25



Atessa Mario Tano 21

Gissi 19



Spal Lanciano 15

IL PROSSIMO TURNO

Marcianese - Tre Ville

Montalfano - Gissi

Piazzano - Roccaspinalveti

Real Montazzoli - Casolana

S.Vito - Spal Lanciano

Scerni - Mario Tano

Sporting San Salvo - Fresa

Trigno Celenza - Guastameroli

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Dopo i fatti di Liscia [LEGGI], un'altra aggressione all'arbitro a sette giorni di distanza. Questa volta il campo è quello di Rocca San Giovanni dove la squadra di casa, la Virtus, affrontava nello scontro diretto per la zona play off l'Odorisiana. La partita è stata sospesa al 46' del primo tempo sul risultato di 3 a 0 per i ragazzi di Monteodorisio (doppio Vitelli e Giacomo Menna). A quanto pare uno dei giocatori biancorossi ha aggredito il direttore di gara che ha ritenuto che non ci fossero più i presupposti per continuare. Partita sospesa e vittoria a tavolino per gli ospiti. In settimana arriveranno le decisioni del giudice sportivo.

Nel resto della giornata l'Incoronata Calcio Vasto impatta in trasferta 1 a 1 contro il New Archi Perano e resta al secondo posto. Il Real Porta Palazzo non ne approfitta e cade a Carunchio contro il Mario Turdò per 3 a 2, dopo essersi portato avanti nel primo tempo.

Una doppietta di Sambrotta regala un'altra vittoria allo Sporting Vasto che vede ormai vicinissima la salvezza.

Intanto, dopo sette stagioni, termina l'esperienza in Seconda categoria del San Buono, matematicamente retrocesso. Oggi contro la vincitrice del campionato, il Paglieta, ha perso 4 a 3.

Nel prossimo turno delicata sfida play off tra Real Carpineto Sinello e Virtus Rocca San Giovanni.

L'11ª DI RITORNO

New Archi Perano - Incoronata Calcio Vasto 1-1

Virtus Rocca San Giovanni - Odorisiana 0-3

Mario Turdò - Real Porta Palazzo 3-2

Paglieta - San Buono 4-3

Sporting Vasto - Sporting Altino 2-1

Real San Giacomo - Tornareccio 2-3

Riposa Real Carpineto Sinello

LA CLASSIFICA

Paglieta 52 (promossa in Prima)



Incoronata Calcio Vasto 40

Sporting Altino 38

Real Porta Palazzo 37

Odorisiana 33



Real Carpineto Sinello 32

Virtus Rocca San Giovanni 31

New Archi Perano 28

Tornareccio 25

Sporting Vasto 25



Mario Turdò 25

Real San Giacomo 21



San Buono 12 (retrocessa in Terza)

IL PROSSIMO TURNO

Real Carpineto Sinello - Virtus Rocca San Giovanni

Incoronata Calcio Vasto - Real San Giacomo

Odorisiana - New Archi Perano

Real Porta Palazzo - Paglieta

Sporting Altino - Mario Turdò

Tornareccio - Sporting Vasto

Riposa San Buono