Tutt’altro che chiuso il campionato di Promozione (gir. B) abruzzese. Questa domenica il Penne, vincendo con il Castello 2000 (2-0), è tornato in vetta sfruttando il pareggio a Casalbordino del Passo Cordone. Nell’anticipo di ieri pomeriggio la Virtus Ortona ha battuto 2-1 il Villa 2015, mentre oggi pomeriggio a festeggiare sono state il Palombaro (4-3 sul Bucchianico), il Vasto Marina (3-2 in casa del Pinetanova), il River Casale (3-1 contro il Delfino Flacco Porto), il Silvi (1-0 su Castiglione Valfino) e il Torre Alex Cepagatti (2-1 in casa contro il Fossacesia).

Per quanto riguarda il pareggio dei casalesi, questi ultimi erano passati in vantaggio al trentaduesimo grazie alla rete di Di Pasquale, ma appena dieci minuti più tardi gli ospiti hanno trovato il pareggio con Leonibus. Partita a ritmi elevati soprattutto nel primo tempo, terminata alla fine con un punto a testa per le due compagini. La prossima settimana il Casalbordino affronterà il Vasto Marina nel derby che, malgrado le poche motivazioni dei vastesi già salvi, si preannuncia accesso vedendo ai fatti dell’andata. La formazione di mister Cesario, dopo la brutta notizia di questa settimana (infortunio di Luca Madonna al perone), ha trovato i tre punti grazie alle reti di Di Biase, Cesario e Di Gennaro. Altre tre gare prima del termine dui questa combattutissima stagione. Tutto ancora da decidersi.

Tutti i risultati della trentunesima giornata

Virtus Ortona-Villa 2015 2-1

Casalbordino-Passo Cordone 1-1

Castello-Penne 0-2

Palombaro-Bucchianico 4-3

Pinetanova-Vasto Marina 2-3

Pro Sulmona-Fara San Martino 3-0

River Casale-Delfino Flacco Porto 3-1

Silvi-Castiglione Valfino 1-0

Torre Alex Cepagatti-Fossacesia 2-1

La classifica

Penne 64

Passo Cordone 63

Casalbordino 55

Pro Sulmona 54

River Casale 53

Delfino Flacco Porto 52

Vasto Marina 44

Bucchianico 43

Fossacesia 40

Silvi 40

Castello 37

Torre Alex Cepagatti 37

Fara San Martino 33

Virtus Ortona 30

Palombaro 29

Villa 2015 29

Pinetanova 27

Castiglione Valfino 25