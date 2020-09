Una brutta domenica per il San Salvo ed il Cupello, entrambe uscite sconfitte dai rispettivi match della trentatreesima giornata. I biancazzurri in trasferta col Capistrello perdono 2-0 mettendo a serio rischio la qualificazione ai playoff. Con questa sconfitta infatti gli uomini di Rufini sono stati agganciati dal Martinsicuro che, proprio contro il Cupello, sono riusciti ad ottenere i tre punti grazie al 5-2 siglato dalle reti di Ruggieri , Kone e Farinelli. I teramani possono contare sugli scontri diretti a proprio favore e quindi hanno un'arma in più per centrare un posto nei playoff.

Al San Salvo adesso servirà quasi un miracolo. Non basterà infatti solo vincere la settimana prossima in casa contro l’Alba Adriatica, perché Marinelli e compagni dovranno sperare in una non sconfitta del Pineto contro il Cupello e almeno in un pareggio del Martinsicuro in casa con il Capistrello. Si fa dunque complicata la situazione della squadra del presidente Evanio Di Vaira, dopo che quest'ultima era riuscita a rimettersi in carreggiata nonostante molti problemi. Domenica prossima sarà decisiva anche sotto questo punto di vista.

Per il Cupello buone notizie per il proprio giovane attaccante Monachetti, in gol anche questa domenica (10 reti), ma non altro. Una sconfitta che non fa così tanto male visto e considerato che gli uomini di mister Di Francesco ormai non hanno più niente da chiedere a questa stagione. Titoli di coda del campionato di eccellenza vicini, anche se ci aspetta un’ultima giornata davvero scoppiettante.



Tutti i risultati della trentatreesima giornata

Acqua e Sapone-Montorio 3-2

Alba Adriatica-Miglianico 3-0

Capistrello-San Salvo 2-0

Cupello-Martinsicuro 2-5

Francavilla-RC Angolana 1-1

Morro d’Oro-Sambuceto 1-2

Paterno-Val di Sangro 3-0

Torrese-Pineto 1-2

Vastese-Celano 5-0

La classifica

Vastese 71

Paterno 70

Pineto 61

Martinsicuro 54

San Salvo 54

RC Angolana 52

Capistrello 44

Alba Adriatica 42

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Cupello 41

Francavilla 41

Sambuceto 38

Acqua e Sapone 36

Torrese 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22