Gli alunni della pluriclasse 4ª-5ª della scuola primaria di Carpineto Sinello, appartenente all'Istituto Omnicomprensivo di Gissi diretto dalla preside Aida Marrone, hanno partecipato al VI Premio Regionale di disegno, musica, fotografia, poesia e narrativa giovanile "Gianluca Vitale" promosso dall'A.F.I.A. (Associazione Famiglie Ipoacusici Abruzzesi).

Sabato 16 aprile, accompagnati da insegnanti e genitori, si sono recati ad Ortona presso il Parco Eden per interventire alla manifestazione in cui sono stati premiati come primi classificati nella sezione poesia per la scuola primaria. "Diversi... ma uguali" è la poesia collettiva d loro presentata. Quello della diversità è un argomento a cui le insegnanti fanno spesso riferimento cercando di "far emergere che è necessario cogliere negli altri solo quello che di positivo sanno darci e non combattere ciò che è diverso, che è altro da noi - sottolineano le insegnanti -. La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l'altro ci è prezioso nella misura in cui ci è diverso".