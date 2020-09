Erano stati deferiti all'autorità giudiziaria, ma oggi i carabinieri della Stazione di Vasto, insieme ai colleghi della Stazione di Lanciano, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Vasto a carico di S. G. R., classe 1989, residente a Lanciano e R. M., classe 1966, di origini pugliesi ma residente a Vasto, già noto alle forze di polizia per altri pregiudizi.

"Le risultanze delle articolate investigazioni - hanno spiegato dal Comando provinciale - svolte dai carabinieri della Stazione di Vasto e da quelli del Nucleo operativo e radiomobile della stessa compagnia, hanno infatti permesso di identificare i predetti quali autori dello scippo avvenuto a Vasto il 19 marzo scorso in danno di una anziana signora di circa 86 anni, la quale, mentre nelle prime ore del pomeriggio si trovava nei pressi del terminal autobus, era stata avvicinata ed aggredita da un giovane uomo che le aveva strappato di mano la borsetta contenente effetti personali ed una somma di denaro contante di circa 300 euro, e che si era dileguato subito dopo probabilmente aiutato da un complice. In quella circostanza, l’anziana signora, fortunosamente incolume ed in preda ad comprensibile stato confusionale, non era riuscita a fornire una descrizione dell’individuo, rendendo così le indagini estremamente più complicate. La caparbietà e la tenacia dei carabinieri di Vasto, tuttavia, hanno consentito di pervenire all’individuazione dei due autori, tanto da porre il giudice per le indagini preliminari nelle condizioni per ordinare l’arresto dei due che ora sono in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nei prossimi giorni, procederà agli interrogatori di garanzia".