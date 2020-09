"La vita è un continuo rimettersi in gioco, solo così si può vincere la battaglia contro il male e contro il nulla che ci chiede il Signore". Parole commosse da parte di don Raimondo Artese, chiamato a benedire il campo polifuzionale della Cittadella dello Sport di San Salvo, nel giorno del funerale del bimbo di tre anni morto nei giorni scorsi a San Salvo. Inevitabilmente, la cerimonia si è svolta in tono dimesso, con la scelta di non esibirsi da parte del giovanissimo corpo di ginnastica ritmica di Scerni, diretto da Maria Teresa Iezzi.

"Dopo aver inaugurato il campo di calcetto (qui l'articolo) - ha sottolineato per l'occasione il sindaco Tiziana Magnacca - oggi inauguriamo quest'altro spazio polivalente. Lo facciamo in tono dimesso. Avremmo voluto una giornata di festa, ma non ce la sentiamo. Con la mestizia nel cuore, credo sia il caso di dedicare un pensiero delicato, attraverso un minuto di silenzio, al piccolo Alessandro".

Al termine del momento di silenzio, il sindaco Magnacca ha voluto ringraziare il presidente della cooperativa Millesport, Gianmichele Fidelibus, la ditta esecutrice e gli amministratori comunali, nelle persone degli assessori allo Sport, Angiolino Chiacchia, e ai Lavori pubblici, Giancarlo Lippis, per quella "visione comune" che, step dopo step, sta portando alla realizzazione della Cittadella dello Sport. Un'opera, come sottolineato dallo stesso sindaco, che "dopo tanta aattesa è un concreto segnale di attenzione al quartiere".

È stato poi Gianmichele Fidelibus, della cooperativa Millesport a ringraziare i soci, l'amministrazione comunale, la ditta esecutrice e la "lunga lista" di collaboratori che stanno portando avanti un progetto che "non nasce dall'improvvisazione, ma da una programmazione che stiamo portando avanti dal 2012". Tante le iniziative che da questo mese si svolgeranno nei nuovi campi; tra queste, le "Millesportiadi" di maggio, "un'opportunità per far provare ai bambini tanti sport diversi".

Infine, "parola al campo", con esibizioni di basket, pallavolo e tennis nel nuovo campo polifunzionale. Presente alla cerimonia, anche l'onorevole Fabrizio Di Stefano.