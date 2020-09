Ultimi centottanta minuti della stagione in eccellenza. Ultime due gare che risulteranno essere determinanti sia per la lotta al primo posto [LEGGI] che per il discorso playout e playoff. Giochi ancora aperti dunque ed un finale di stagione da vivere fino all’ultimo secondo. La Vastese sarà di scena all'Aragona contro il Celano, il Paterno andrà in casa della Val di sangro, l'Acqua e Sapone se la vedrà in casa col Montorio, il Cupello con il Martinsicuro. E ancora, la Torrese ospiterà il Pineto, l'Alba Adriatica il Miglianico ed il Morro d'Oro in casa sfiderà il Sambuceto.

Tra tutte, chi vuole a tutti i costi conquistare un posto nei playoff è il rinvigorito San Salvo, quarto in classifica a quota 54 punti, tre in meno del rivale Pineto e tre in più di Martinsicuro e Renato Curi Angolana. Gli uomini di Rufini questa settimana saranno di scena a Capistrello contro una formazione che non ha più niente da chiedere a questa stagione, ma non per questo va sottovalutata. Prendere sotto gamba questo match ai biancazzurri è davvero sconsigliato, ma non spetta certa a noi ribadirlo. Questa squadra ha dimostrato quest’anno di essere tra le migliori del girone, esprimendo un gioco entusiasmante, rapido e divertente. Di rimpianti i biancazzurri ne hanno tanti: l’eliminazione in Coppa Italia e tanti punti persi in campionato. Non è però il tempo di pensare a questo perché all’orizzonte ci sono due partite che saranno fondamentali per strappare o no il biglietto dei playoff. Naturalmente saranno decisivi anche gli altri risultati, ma prima bisognerà mettere in tasca la vittoria in quel di Capistrello.

Squadra quasi al completo a disposizione di mister Rufini che non potrà contare su Conte (infortunato) e Ramundo (squalificato), mentre ha ritrovato risorse dalla coppia Marinelli-Di Ruocco tornata ad infuocare l’animo dei propri tifosi. Finale di stagione tutto da vivere anche a San Salvo dove i playoff sono un obbiettivo da centrare per evitare di parlare tra qualche settimana, più che di rimpianti, di delusioni.

Tutte le sfide della trentatreesima giornata

Acqua e Sapone-Montorio

Alba Adriatica-Miglianico

Capistrello-San Salvo

Cupello-Martinsicuro

Francavilla-RC Angolana

Morro d’Oro-Sambuceto

Paterno-Val di Sangro

Torrese-Pineto

Vastese-Celano

La classifica

Vastese 68

Paterno 67

Pineto 58

San Salvo 54

Martinsicuro 51

RC Angolana 51

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 41

Cupello 41

Francavilla 40

Alba Adriatica 39

Sambuceto 35

Torrese 33

Acqua e Sapone 33

Montorio 31

Val di Sangro 28

Celano 22