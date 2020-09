È stato tratto in salvo e trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto l'anziano finito in un dirupo a seguito di una caduta in località Torre Sinello a Vasto. L'uomo, nel primo pomeriggio, aveva raggiunto con la sua auto la zona della casa circondariale per raccogliere asparagi. Nel percorrere i campi era incappato in una caduta che lo aveva fatto scivolare giù per un terreno scosceso per circa una decina di metri. In quella circostanza aveva quindi rimediato la frattura di una gamba.

Senza perdersi d'animo il 79enne aveva anche cercato di spostarsi in direzione della strada che attraversa i campi. Nel tardo pomeriggio la moglie, non vedendolo rientrare, aveva lanciato l'allarme. Sono quindi scattate le ricerche coordinate dai vigli del fuoco del distaccamento di Vasto con la partecipazione degli uomini del gruppo comunale di protezione civile, della polizia di Stato e di suoi familiari e conoscenti.

In tarda l'anziano è stato individuato e soccorso con l'ausilio dei sanitari della protezione civile Valtrigno. A parte la gamba fratturata il disperso era in buone condizioni ed i suoi familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per l'esito positivo della vicenda.