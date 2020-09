Auto a fuoco nella notte a Castiglione Messer Marino. Erano circa le 3 quando al 115 è arrivata la chiamata d'emergenza per una Ford Focus avvolta dalle fiamme. Come riferisce il sito Ecoaltomolise.net [LEGGI] i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone sono così intervenuti in via Circonvallazione, dove era parcheggiata la vettura, per spegnere il rogo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale stazione che, al momento, non escludono nessuna ipotesi circa l'origine dell'incendio.