E' ricoverato in ospedale il conducente dell'auto precipitata stamani da un ponte della statale 16 tra Montenero di Bisaccia e Petacciato. Il grave incidente stradale è avvenuto attorno alle 8,40 quando, per cause che la polizia stradale sta accertando, l'automobilista, un uomo del Cosentino, ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada, travolgendo il guardrail e schiantandosi sul greto del torrente sottostante dopo un volo di diversi metri.

Sul posto, oltre agli agenti della stradale, sono intervenuti 118 e Anas. Il traffico ha subito lievi rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di recupero del fuoristrada.