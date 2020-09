Serviranno gli esami istologici per capire le cause della morte del bimbo di tre anni di San Salvo che martedì ha perso la vita in circostanze da chiarire. Non ha sciolto i dubbi l'autopsia eseguita stamani dal medico legale della Asl, Pietro Falco, su incarico della Procura di Vasto.

E' durato circa tre ore, dalle 9,30 alle 12,30, l'esame nella sala autoptica dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. "Non ci sono segni di morte violenta", chiarisce subito Falco. "C'è qualche livido, ma dovuto a una caduta avvenuta qualche giorno prima, probabilmente il giorno precedente. La caduta, però, non ha causato il decesso. Sono, quindi, necessari gli esami istologici sui campioni di tessuti che ho prelevato".

Attende, dunque, i risultati delle ulteriori analisi il sostituto procuratore Gabriella De Lucia, che ha aperto un fascicolo d'indagine in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo. Indagato il padre del bimbo. L'avvocato difensore, Giovanni Cerella, respinge l'accusa nei confronti del suo assistito.

Intanto domani pomeriggio, alle 15,30 presso la chiesa di San Giuseppe, si terranno i funerali del piccolo.