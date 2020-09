Venticinque anni fa veniva fondato a Vasto il gruppo del Masci (Movimento Adulti Scout cattolici italiani). Quest'anno, per celebrare la ricorrenza, l'associazione guidata da Giuliana Perrozzi ha organizzato una serie di iniziative nel periodo che tradizionalmente vede tutti gli scout vivere l'esperienza del San Giorgio, patrono degli scout. "La gioia semplice, espressa con canti e giochi, caratterizza questo incontro che vede riuniti più gruppi provenienti da altre città della nostra regione. La festa ha sempre un tema che unisce tutte le attività che si svolgono". Per il 25° anniversario il Masci, insieme alla cooperativa Matrix, che gestisce i centri di prima accoglienza per immigrati, ha scelto il tema "Incontrarsi per conoscersci. Conoscersi per capirsi". Il 16 e 17 aprile, in piazza e nella parrocchia San Giovanni Bosco, il Masci ha organizzato una serie di eventi nel segno dell'accoglienza.

Il programma

16 aprile

9.00 - Apertura degli stand in piazza L.Valerio Pudente. Visione di filmati in sala Mattioli

10.00 - Cerchio di accoglienza con canti e balli scout e africani

10.30 - Visita degli stand. Le comunità Masci coordineranno l'approccio con i giovani immigrati e illustreranno le motivazioni per cui sono costretti a fuggire

13.00 - Pranzo al sacco in piazza

15.00 - Laboratori per i ragazzi dell'Agesci di Vasto e San Salvo

17.00 - Merenda etnica

19.00 - Fuoco di bivacco: canti scout e africani

21.15 - Cena presso l'Hotel Perrozzi



17 aprile

9.30 - Messa nella chiesa di San Giovanni Bosco

11.15 - Tavola rotonda nel salone parrocchiale con il Prefetto di Chieti, il sindaco di Vasto e le autorità legali. Tema: "Situazione legislativa sull'immigrazione, sicurezza del territorio e possibilità di inserimento lavorativo"

13.00 - Pranzo

15.00 - Taglio della torta del 25°. Testimonianze sul cammino percorso

17.00 - Cerchio di chiusura