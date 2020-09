Era tarda sera quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un'auto avvolta dalle fiamme in via Codalfa, periferia ovest della città.

Gli uomini del distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno raggiunto la zona di campagna e hanno trovato un'Alfa Romeo Giulietta di colore rosso posteggiata al centro di un terreno e completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vasto.

L'auto è quella utilizzata lunedì sera dai ladri per mettere a segno la rapina nella gioielleria Sarni Oro [LEGGI], all'interno del Centro del Vasto. Circostanza che va verificata e che evidenzierebbe come i malviventi siano rimasti in zona (o quantomeno qualche basista della banda) dopo la loro azione criminosa.

Così ieri sera l'auto è stata condotta nella strada di campagna, buia e con poche case sparse, lasciata in un terreno e data alle fiamme. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.