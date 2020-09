Tratto dall’ultimo lavoro discografico del gruppo folk-pop vastese, il singolo "Mustafà lu vu cumprà" diventa un divertente videoclip (clicca qui). Il brano affronta in maniera ironica un tema che, come spesso accade in Banda Piazzolla, affonda le sue radici nella cronaca di tutti i giorni. Il video vede protagonista, insieme ad Antonio Cassanelli nelle vesti di Mustafà, la vocalist Romina Vallese, che, con una serie di effetti speciali, riesce ad impersonare contemporaneamente tutti gli altri personaggi.

"Mustafà lu vu cumprà" è già un successo nelle radio e sul web e farà da apripista alla nuova stagione di spettacoli estivi di Banda Piazzolla che prenderà il via il 22 aprile a Cupello in occasione del Festival del Carciofo. Per saperne di più: www.bandapiazzolla.it.