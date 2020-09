Saranno il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, e il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, gli ospiti d'onore della cerimonia organizzata a Vasto in occasione dei quarant'anni dalla costruzione del palazzo di giustizia di via Bachelet.

"Quest'anno - spiega Vittorio Melone, presidente dell'Ordine forense di Vasto - ricade il quarantesimo anniversario della costruzione dell'attuale Palazzo di Giustizia di Vasto. In ragione di questa ricorrenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con il patrocinio del Comune di Vasto, ha organizzato una cerimonia che vedrà l'intitolazione dell'aula magna al dottor Carlo Anelli, magistrato di Vasto, presidente del Consiglio di Stato, nonché l'apposizione di una targa, recante il testo dell'impegno solenne degli avvocati, a testimonianza di quanto tutti i colleghi svolgono quotidianamente onorando l'intimo significato di tale giuramento ed, in particolare, in memoria degli avvocati Fulvio Croce e Lorenzo Claris Appiani, entrambi assassinati, a distanza di circa 40 anni l'uno dall'altro, proprio nel mese di aprile. La cerimonia verrà arricchita dal convegno avente il titolo Come si comunica la giustizia".

Il programma dell'evento - Ore 9:45: Vittorio Melone (Presidente COA Vasto): saluto e introduzione della cerimonia.

Saluto di Luciano Lapenna, sindaco di Vasto.



Ore 10:00: Bruno Giangiacomo - Presidente del Tribunale di Vasto: "Il Dott. Carlo Anelli".



A seguire intitolazione dell'Aula Magna: il presidente Pajno, accompagnato da un familiare del dottor Anelli, scopre la lastra che riporta l'intitolazione.



Ore 10:45: Inizio convegno: "Come si comunica la giustizia". Ne discutono: avv. Alessandro Pajno - Presidente del Consiglio di Stato; avv. Giovanni Legnini - Vicepresidente del CSM; sen. Federica Chiavaroli - sottosegretario alla Giustizia; on. Umberto Del Basso De Caro - sottosegretario alle Infrastrutture; avv. Lucio Del Paggio - consigliere nazionale CNF. Introduce: Avv. Vittorio Melone - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto. Modera: dott. Stefano Pallotta - Presidente Ordine giornalisti d'Abruzzo.



Ore 12:45 il Vicepresidente Giovanni Legnini, scopre lastra che riporta il testo dell'impegno solenne degli avvocati, in memoria degli avvocati Fulvio Croce e Lorenzo Appiani

Il convegno è accreditato con 4 punti validi i fini della formazione professionale degli avvocati e dei giornalisti.