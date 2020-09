È scattato nella tarda serata di ieri l'allarme per un incendio in un campo in località Colle dei Ladri, nel comune di Cupello al confine con San Salvo. A prendere fuoco, un furgone Fiat vecchio modello di proprietà di un ambulante di origine straniera ma residente a San Salvo. Il mezzo, all'interno del quale era stipata la merce, destinata alla vendita nella stagione estiva, era stato posteggiato in un campo recintato. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i residenti di un'abitazione nel terreno confinante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno domato il rogo, e i carabinieri della stazione di Cupello, per avviare le indagini del caso. Il lucchetto che chiudeva il cancello della recinzione è stato trovato forzato. Appare quindi probabile una natura dolosa del rogo. Dall'approfondimento delle indagini i militari contano di poter raccogliere elementi utili per risalire ad eventuali responsabili dell'incendio.