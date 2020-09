Delicata operazione questa mattina per i volontari del gruppo comunale di protezione civile, impegnati con due alveari di particolare grandezza. I due grandi alveari sono stati segnalati in piazza Rossetti, così, il settore Servizi del Comune di Vasto ha allertato la protezione civile che, con un suo apicoltore, ha provveduto a spostare gli insetti in luogo più adatto.

Durante le operazioni, la zona è stata delimitata per evitare l'avvicinamento di curiosi agli alveari e quindi alle api.