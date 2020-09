Non c'è pace per le scuole del territorio vastese. Dopo il furto alla "Martella" di Vasto (qui l'articolo) e alla "Salvo D'Acquisto" di San Salvo (qui l'articolo), nuovi colpi stanotte ai danni delle scuole "Spataro", appartenente all'Istituto Comprensivo 1, diretto dalla dirigente Sandra Di Gregorio e "Peluzzo", appartenente alla Nuova Direzione Didattica della professoressa Nicoletta Del Re.

Scuola Spataro. I ladri, probabilmente entrati da una finestra del piano superiore, hanno portato via tre computer portatili, una videocamera, una macchina fotografica e hanno anche svaligiato il distributore automatico. I malviventi, hanno comunque "visitato" aula per aula, forzando tutte le porte, alla ricerca di oggetti di valore. Sul posto, i carabinieri per effettuare i rilievi e avviare le indagini, e la dirigente scolastica, la professoressa Sandra Di Gregorio, per un primo sopralluogo. Tanta l'amarezza per un episodio, quasi "previsto"; la dirigente, infatti, a seguito degli ultimi episodi di furti, stava per inviare una nota alle istituzioni per sollecitare la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, ma i ladri sono arrivati prima. Per fortuna, questa volta il bottino è stato decisamente inferiore, perché se non c'è stato nemmeno tempo per inviare la nota, la dirigente è riuscita a conconsigliare i docenti di riportarsi i portatili a casa, evitando così di arricchire il bottino dei ladri.

La scuola Peluzzo. Situazione simile alla "Peluzzo", in via Stirling, dove i ladri sono entrati forzando una porta laterale. Anche qui, i ladri hanno forzato le porte di tutte le aule, trovando però solo due computer piuttosto vecchi. Visti i precedenti episodi, infatti, la dirigente scolastica Nicoletta Del Re, aveva chiesto alla ditta di riprendersi i portatili collegati alle lavagne multimediali, fino a quando la struttura non fosse stata messa in sicurezza. Un provvidenziale stratagemma che ha evitato danni maggiori. Intanto i dirigenti scolastici sono preoccupati per la situazione: con la 'Buona Scuola' aumentano le dotazioni scolastiche, come computer e strumenti multimediali, ma occorrerebbero sistemi di sicurezza adeguati ai valori contenuti nelle strutture.

Desiati: "Incontro urgente". Massimo Desiati, candidato sindaco del centrodestra, ritiene necessario "un urgente incontro con i responsabili dirigenti di tutte le scuole di Vasto per approntare misure a salvaguardia delle strutture scolastiche e dei beni in esse contenuti. L'incontro appare necessario anche per verificare soluzioni ai problemi causati dal traffico veicolare nelle ore di punta nelle aree attigue i plessi scolastici".