Vent’anni dalla prima apertura sono un traguardo importante da festeggiare con tutti coloro che hanno seguito ogni passo di un lungo e fortunato percorso professionale. Per Danilo Piorelli, fotografo e ottico, è un cammino che inizia da lontano. “Lavoravo come fotografo di bordo sulle navi da crociera - racconta Danilo -. Poi decisi di tornare a terra e iniziai a lavorare come operaio. Ma non era quello il mio mondo, ciò che desideravo. Così, nel 1996, colsi al volo l’occasione di aprire un punto vendita nel centro commerciale che stava per nascere a Vasto”. Al settore della fotografia, quello che lui amava da quando aveva 14 anni, ha unito quello dell’ottica. È così iniziato un percorso di crescita professionale e specializzazione in entrambe i settori, sviluppando le differenti caratteristiche che ognuna delle due attività richiede. Poi, dopo diversi anni di esperienza nel centro commerciale, “ho avvertito l’esigenza di avere una mia sede, che fosse un punto di riferimento per la mia clientela”.

Così, dieci anni fa, si sono aperte le porte del punto vendita in via Circonvallazione Istoniense 9/b, dove Danilo Piorelli continua con soddisfazione la sua attività di ottico e fotografo. “Sono entrambi lavori che danno soddisfazione. Come fotografo devi essere artista, pronto all’improvvisazione per cogliere ogni sfumatura di ciò che stai fotografando. In ottica serve tanta attenzione perchè si tratta di applicare matematica e fisica”. In venti anni di attività Danilo Piorelli ha cercato sempre di migliorarsi. “Sto portando avanti sempre dei piccoli passi di crescita, variando la mia attività a seconda di come vedo evolversi il mercato, investendo anno per anno. Per essere sempre al passo con i tempi bisogna essere pronti e reattivi. E poi dedico sempre una parte del mio tempo alla formazione e alla conoscenza. Bisogna sempre confrontarsi con gli altri, con altre realtà. Spesso partecipo a fiere all’estero per vedere l’orientamento del mercato perchè, sia nella fotografia che nell’ottica, poi quelle tendenze arriveranno in Italia”.

Un’attività sempre a contatto con le persone in cui le soddisfazioni non mancano. “Per la parte fotografica - spiega Danilo Piorelli - la soddisfazione più grande è quando restituisci un servizio fotografico ed i clienti sono contenti perchè sono riuscito ad interpretare la loro volontà abbinandola al mio gusto. Nell’ottica si riesce ad avere una grande soddisfazione quando metti in discussione la tua conoscenza per risolvere un problema”.

Un compleanno speciale da condividere con tutti i clienti. “Il 16 aprile, a 20 anni esatta dalla prima apertura, sarà un giorno di festa. Invitiamo tutti a brindare insieme a me e ai miei collaboratori. In quella occasione ci sarà uno speciale omaggio per tutti [SCOPRI L'OMAGGIO]”. In negozio anche due promozioni: occhiali da vista ad 1 euro ed occhiali da sole delle migliori marche a soli 40 euro.

Danilo Piorelli

Via Circonvallazione Istoniense 9/B - Vasto

www.danilopiorelli.com

Informazione pubblicitaria