Si è svolto ieri l'Annual general meeting del Consorzio Vivere Vasto Marina, che raggruppa i commercianti della riviera. L'assemblea ha discusso dell'organizzazione degli eventi estivi, ma anche premiato gli esercenti titolari di attività ultraquarantennali e le persone che hanno dato lusto alla località balneare.

"Fervono - si legge nel resoconto del Consorzio - i preparativi per la stagione estiva 2016 tra gli operatori del Consorzio Vivere Vasto Marina, che si sono riuniti in assemblea generale presso il ristorante lido Da Mimì. Un'assemblea che voleva essere innanzitutto una festa per gli stessi operatori turistici della marina, che hanno voluto premiare con una targa, per voce e per mano del presidente del consorzio Massimo di Lorenzo, coloro che si sono distinti 'per l'impegno, la passione e la competenza profusi per la crescita di Vasto Marina'. Un riconoscimento alla memoria per Anna La Verghetta, il dottor Gianfranco Molino e il dottor Vincenzo Russi. Le targhe sono state ritirarte con orgoglio rispettivamente dal marito Piero Tognoni, titolare con il figlio Pierpaolo dell'edicola Il Chiosco, dalla moglie Maria Molino, che gestisce coi familiari Molino Mar, Antonio Russi, anche lui farmacista come il padre. La cornice del mare di primavera ha fatto inoltre da sfondo alle premiazioni per alcuni personaggi che hanno creato e portato avanti con le famiglie le loro attività da oltre 40 anni: Giuseppe Giammarino, titolare dell'omonima gelateria, Antonio Bevilacqua della pizzeria Il Calipso, Maria Belgiorno, titolare del minmarket Da Maria, e Nicola Liberatore degli storici bar La Sterlina e Il Dollaro. Nell'occasione, il direttivo ha proprosto la calendarizzazione dei numerosi eventi estivi previsti, alcuni dei quali già portati all'attenzione dell'amministrazione comunale, Numerosa la partecipazione degli operatori, tra i quali tuttavia si è notata qualche assenza. A seguito del dibattito assembleare, viene ribadita dal vice presidente Domenico Molino, l'importanza di continuare a coltivare l'univocità di intenti al fine di rendere sempre più incisiva l'esperienza consortile per un dialogo proficuo e produttivo con altre realtà territoriali e in particolae quella istituzionale nell'interesse comune della vitalità e della crescita turistica di Vasto Marina".