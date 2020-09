Nella vela continua a brillare il talento di Stefano Troiano. Il giovane velista vastese, 11 anni compiuti da poco, ha conquistato la vittoria nella 1ª tappa del Trofeo Optimist Kinder + Sport, valevole anche come 2ª tappa del Campionato Optisud, circuito interzonale a cui partecipano le regioni del centro-sud con tre regate in Adriatico, Ionio e Tirreno. A Marina di Pisticci oltre 300 giovani velisti si sono sfidati in acqua affrontando sei regate (con uno scarto) con l'ottima organizzazione del Circolo Vela e Porto degli Argonauti.

Stefano Troiano, allievo di Mike Ruzzi presso il Circolo Nautico Vasto, ha mantenuto la testa della categoria Cadetti sin dal primo giorno di regate, conquistando poi la vittoria finale davanti a Giacomo Guardigli di Cervia e Alessandro Cortese di Crotone. A rappresentare il Circolo Nautico Vasto c'erano anche i Cadetti Roshan Di Bussolo, Giovanni Palisi, Manuel Soria e Martin Ruzzi, insieme allo juniores Giuseppe Piccirilli.

Il risultato ottenuto in questa competizione lo annovera tra i giovani talenti della vela che la federazione convocherà per l'attività con gli istruttori federali che porterà poi alla composizione delle selezioni giovanili in vista di europei e mondiali di categoria.

La seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2016 si disputerà a Cervia, il 14 e 15 maggio presso il Circolo Nautico Amici della Vela, mentre la terza ed ultima tappa del Trofeo Optisud si svolgerà a Vico Equense il prossimo 7-8 maggio.