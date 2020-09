Si è svolto dal quattro aprile al nove aprile presso le sedi della Fondazione Mileno di c.da Lebba (Villa del Sole) e di loc. San Tommaso (Villa S. Chiara) di Vasto, il primo step delle attività di alternanza scuola-lavoro, tra gli studenti delle classi terze del Polo Liceale “Pantini-Pudente” e gli operatori della Fondazione Mileno. Quest'ultima ormai da circa quindici anni ha aperto le porte agli studenti del Liceo delle Scienze Sociali oggi denominato Liceo delle Scienze Umane, per lo svolgimento di quello che veniva definito lo stage, “strumento” formativo circoscritto nel tempo.

La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus quest'anno ha aderito anche all'iniziativa dell'alternanza scuola-lavoro, intesa come, “metodologia” formativa che permette agli studenti degli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente. In questo senso, le esperienze di stage sono previste nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, ma con diversi contenuti e modalità di svolgimento nell'ambito del percorso formativo; la struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi di scuola a quelli di lavoro.

Inoltre, la metodologia dell'alternanza può prevedere, accanto allo strumento dello stage, il ricorso ad altri strumenti di formazione basati sulla didattica attiva (learning by doing cioé la pratica dell' “imparare facendo”) per l'acquisizione di competenze specifiche. All'interno dell'azienda ospitante i giovani sono stati affiancati dai tutor aziendali che sono stati per gli studenti dei “facilitatori di apprendimento”, con i compiti di illustrare il lavoro, supervisionare le attività affidate e valutare il livello di competenza raggiunto. Le aziende diventano quindi un punto di riferimento culturale e formativo per la scuola: attraverso l'alternanza, infatti, assumono un ruolo attivo nell'aggiornare la scuola sui profili professionali e sulle competenze richieste nel mondo del lavoro, scendendo in campo in termini di sensibilità, impegno di risorse umane e organizzative dedicate.

