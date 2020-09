Si dovranno attendere le prossime ore per avere sviluppi sul ritrovamento del cadavere nel fiume Trigno in territorio di San Salvo. Per ora la certezza è che si tratta di un 45enne pugliese, le cui generalità sono solo parzialmente leggibili sui documenti d'intendità ritrovati nelle sue tasche dai soccorritori. Ma occorrono ulteriori verifiche. Il corpo era da qualche giorno in acqua e pare sia stato avvistato da un pescatore di passaggio che ha dato l'allarme.

Le operazioni di recupero non sono state semplici a causa del buio pesto e della zona poco accessibile. I vigili del fuoco con l'aiuto di una torre-faro hanno estratto il corpo dal greto. Sul posto, erano presenti anche i carabinieri (di Vasto e San Salvo), agli ordini del maggiore della Compagnia di Vasto, Giancarlo Vitiello, e del responsabile del Nucleo operativo e radiomobile, Domenico Fiorini, e il medico legale per una prima ricognizione. A chiarire le cause della morte sarà l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Gli aggiornamenti in tempo reale

Ore 23,31 - Secondo le prime informazioni il corpo appartiene a un cittadino italiano di 45 anni. Il cadavere è stato rimosso e caricato su un carro funebre, a bordo del quale verrà trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove verrà eseguita l'autopsia per risalire all'identià dell'uomo e alle cause del decesso. Non è ancora nota la data dell'esame autoptico. Vigili del fuoco, carabinieri e 118 hanno lasciato il luogo del ritrovamento.

Ore 23,15 - E' giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Trigno, in territorio di San Salvo: il corpo era in acqua da pochi giorni, come accertato dal medico legale, ma alle forze dell'ordine non risultano recenti denunce di scomparsa.

Ore 23,04 - In base alle prime informazioni, si tratterebbe del cadavere di un uomo. Sarebbe in acqua da pochi giorni. E' giunto il nullaosta per la rimozione della salma.

La prima notizia - Un cadavere è stato rinvenuto nel fiume Trigno, al confine tra San Salvo e Montenero di Bisaccia. Sul posto ci sono i carabinieri della Stazione di San Salvo, della Compagnia di Vasto e i vigili del fuoco, i quali hanno alzato la torre faro per le operazioni di recupero. Le operazioni risultano piuttosto complesse per via dell'oscurità. Intanto sul posto è giunto il medico legale.