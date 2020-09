A TimeOut il dibattito sul referendum del 17 aprile, quando i cittadini saranno chiamati a esprimersi sulle trivellazioni petrolifere in mare. Il quesito riguarda il rinnovo delle autorizzazioni a perforare il fondale marino per estrarre petrolio e gas. In caso di vittoria del "Sì", le piattaforme entro le 12 miglia dalla costa verranno smantellate via via che scadranno le relative concessioni. Nei mari italiani ci sono complessivamente 135 impianti tra piattaforme e teste di pozzo. Di questi 135 impianti, 92 si trovano entro le 12 miglia dalla riva. Il referendum riguarda questi 92. A TimeOut il faccia a faccia tra Lino Salvatorelli (Comitato del Sì) e Domenico Molino (No-Astensione).