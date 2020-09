Sebbene il bottino sia più esiguo, ci sono ancora le scuole nel mirino dei ladri. Ieri notte è toccato alla sede provvisoria della scuola media "Salvo D'Acquisto" di San Salvo; l'edificio in via Pertini è usato in questo anno scolastico in attesa del completamento dei lavori di adeguamento sismico della sede storica.

Questa mattina la scoperta, si presuppone che i ladri abbiano forzato una porta antipanico; dalla ricognizione del personale è emerso che sono stati portati via un pc e un video proiettore, oltre ad altro materiale elettronico. I carabinieri di San Salvo indagano sull'accaduto; si spera che indizi utili possano arrivare dalle telecamere delle attività della zona.

Circa una settimana fa, nella scuola "Martella" di Vasto, furono portati via da ignoti ben 32 computer [LEGGI].