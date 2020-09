Carissimo Michele, oggi il Quartiere "S. Paolo" di Vasto è in lutto, ma ci conforta pensare che lassù troverai l'accoglienza riservata ai giusti, in virtù di una vita onesta e di altruismo, culminata nell'ultimo gesto d'amore per il prossimo [LEGGI], che potrà in parte lenire il dolore dei tuoi cari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Ai tuoi compagni di lavoro della ex Magneti Marelli, a tutta la comunità vastese e a noi ex esposti-amianto, tuoi amici e compagni di strada, lasci un piccolo ma grande patrimonio di umanità e di sensibile, civile impegno quotidiano, a difesa di nobili valori, dell'ambiente in cui viviamo, della salute e della vita, beni supremi, così precocemente strappati ad una moltitudine immensa di persone, dal “killer silenzioso”, soprattutto nell'ultimo secolo e fino ad oggi, a causa del “cinico profitto” e dell'incoscienza umana.

Perciò oggi, nell'esprimerti la nostra gratitudine, ti salutiamo con l'impegno a portare avanti quei tuoi sinceri e concreti ideali, per una superiore causa di giustizia, in modo da contribuire, nel nostro piccolo, a vivere in un mondo diverso e migliore. A me, piace quì ricordarti, allorquando in quel 5 di aprile 2011, con l'amico Domenico, in Piazza Duomo de L'Aquila, ci stringemmo uniti ai "FAMILIARI VITTIME DELLE STRAGI" di tutta Italia e, poi, il successivo 7 di maggio, nel porto di Termoli, a difendere il nostro mare, insieme a migliaia di persone e all'indimenticabile Lucio Dalla. Nel condividere pienamente il pensiero espresso dal tuo carissimo nipote Fabio, nostro amico e compagno di impegno civile quotidiano, esprimo alle famiglie Vallese e Cedro ed ai parenti tutti, i sensi del mio profondo dolore e di tutta l'Associazione Italiana Esposti Amianto. "R.I.P., Caro Michele".

Antonio Colella

Associazione italiana esposti amianto