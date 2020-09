Settimana delicata per la Vastese Calcio. Dopo l’ennesimo pareggio arrivato a Sambuceto, la società del presidente Franco Bolami, in vista delle ultime due partite della stagione, sta cercando in tutti i modi di mettere tranquillità nell’ambiente e di dare la giusta carica ad una squadra ormai stanca psicologicamente e fisicamente. Oggi primo giorno di allenamento alla presenza di una nutrita rappresentanza di tifosi biancorossi, giunti all’Aragona per chiedere ai propri giocatori un ultimo sforzo. Fino a domenica nessun tesserato biancorosso potrà rilasciare interviste o dichiarazioni, questo secondo quanto comunicato dalla società. La squadra andrà in ritiro nel weekend in uno dei villaggi turistici della città, il cui nome non è stato ancora dichiarato.

Presente allo stadio questo pomeriggio anche Pino De Filippis, direttore sportivo ed ex giocatore biancorosso che vestirà i panni di consulente per questo finale di stagione all'interno della dirigenza vastese. Secondo alcune indiscrezioni, De Filippis è stato chiamato per fungere da collante tra la squadra e la società. Nel colloquio in campo tra giocatori e tifosi, questi ultimi hanno ribadito alla squadra quanto la città e l’ambiente voglia conquistare questa promozione dopo anni di sacrifici, sofferenze e dispiaceri. Nel pacifico confronto ha preso parola anche mister Colavitto che ha sottolineato la volontà di vincere queste ultime due partite da parte sua e dei suoi uomini. Domenica all’Aragona arriverà il Celano, squadra ancora in lotta per la salvezza. I rappresentati della Curva Sud hanno voluto invitare tutta la città a prendere parte a questo appuntamento importante, ricordando di farsi trovare allo stadio con largo anticipo per poter preparare una coreografia colorita ad inizio partita. Una lunga settimana è appena iniziata. To be continued …