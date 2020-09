Titoli di coda sul campionato juniores d’elite abruzzese. Ieri pomeriggio le quattordici squadre del girone B. sono scese in campo per disputare l’ultima partita di questa stagione che ha visto trionfare il River Casale, primo in classifica con 66 punti. La compagine chietina, dall’ottava giornata in poi, è rimasta prima meritando il successo in questa competizione e chiamata ora ad affrontare nella finalissima regionale il Celano (gir. A). Dietro al River la formazione di mister Giuseppe Naccarella a 57 punti, la quale ha dato del filo da torcere all’avversaria capolista fino a quando ha potuto. Al terzo posto la Renato Curi Angolana- ex campionessa in carica- con 56 punti, seguita dal Vasto Marina (53 punti) ed il Cupello Calcio (41 punti).

Qualcosina in più avrebbe potuto fare il Vasto Marina se avesse avuto maggiore risorse in attacco, dove è mancata continuità di gol. Oltre a questo, il doppio impegno di molti ragazzi in prima squadra e nelle giovanili ha pesato sulle energie di questa rosa a cui va dato il merito di essersi impegnata fino alla fine. Per il secondo anno consecutivo i vastesi non festeggiano e rimandano ogni speranza di salire al primo posto al prossimo anno. Ieri, contro la retrocessa Vasto Calcio, un pareggio (1-1) che ha messo la parola fine a questa stagione comunque positiva. Mai in testa, ma sempre tra le prime, il Vasto Marina, con il suo condottiero mister Cesario, ha portato avanti ‘la baracca’ consapevole dei propri limiti offensivi, abbandonando il terzo posto dalla ventesima giornata in poi. Questa sarà un’estate di programmazioni per la società del presidente Pasquale Cirulli, al fine di prepararsi al meglio per il prossimo campionato. Chi invece ha pochi rimpianti è il Cupello Calcio di mister Panfilo Carlucci che ha chiuso quest’annata al quinto posto con 41 punti e con un 6-2 rifilato al Torre Alex Cepagatti, grazie ai gol di Marzocchetti (doppietta), Croce, Benedetti (doppietta). Bubacar e Berardi. Ad essere soddisfatto di questo piazzamento è soprattutto l’allenatore rossoblù che ci ha tenuto a ringraziare tutti: “Ringrazio tutti i ragazzi- ha detto- e la società, ma soprattutto il mio secondo, Nicola Cinquina, uomo tutto fare che mi ha veramente supportato in questi due anni splendidi”. La stagione del Cupello non era iniziata nel migliore dei modi: settimi fino alla sedicesima giornata, i ragazzi di mister Panfilo Carlucci hanno dato tutto nel rush finale, chiudendo quinti. Così come accade lo scorso anno, i rossoblù hanno conquistato la permanenza in questa competizione senza troppi affanni. Rispetto al futuro qualcosa potrebbe cambiare, ma è presto per parlarne. Anche per il Cupello potrebbe essere una lunga estate, ma di cambiamenti.

Tutt’altra stagione rispetto allo scorso anno invece per l’U.s. San Salvo di mister Di Nardo. Ieri, nell’ultimo capitolo del campionato, i biancazzurri hanno battuto per 2-1 il Francavilla seguendo l’esempio della prima squadra. Tre punti che hanno permesso a questa rosa di passare dal nono all’ottavo posto e di chiudere in questo modo la propria stagione. Un’annata negativa- in termini di risultati- partita con il piede sbagliato, complici sicuramente le tante assenze dei ragazzi impegnati in prima squadra. Nelle prime otto giornate il piazzamento più alto è stato l’undicesimo gradino, in attesa di una reazione che è arrivata nell’ultima fase del campionato, se pur non così determinante. Meglio si poteva fare ma con una rosa al completo per tutto l’anno, o quasi. Qualche rimpianto in casa San Salvo c’è, ma non riguarda di certo l’impegno messo in campo da chi il lunedì è stato presente per cercare di dare il proprio contributo. Tra il campionato e la coppa Italia in prima squadra, i giovani chiamati da Rufini non hanno potuto in molte occasioni farsi trovare presenti con la juniores e questo di certo ha influito. A San Salvo ora l’attenzione è rivolta nella lotta ai playoff, poi sarà tempo di programmare il prossimo campionato. Infine qualche parolina per la retrocessa Vasto Calcio che ha pagato l’inesperienza in questa categoria. I ragazzi del presidente Giannone avrebbero voluto siglare il ‘miracolo’- perché tale sarebbe stato- ma non ce l’hanno fatta. Durante questa stagione mai più in alto del dodicesimo posto, credendoci comunque fino alla matematica. Ieri un pareggio con il Vasto Marina a chiudere una stagione travagliata e difficile. La perdita di alcuni ragazzi passati alla Vastese Calcio ha influito, ma almeno a questi ultimi è stata data la possibilità di fare esperienza in eccellenza e questo di certo non è un male. Il prossimo anno i vastesi torneranno a disputare il campionato regionale, in attesa di sapere come intenderà muoversi la Vastese del presidente Franco Bolami riguardo al settore giovanile.

Tutti i risultati dell’ultima giornata

Vasto Marina-Vasto Calcio 1-1

Cupello-Torre Alex Cepagatti 6-2

River Casale-Miglianico 2-4

Atessa Mario Tano-Il Delfino Flacco Porto 0-0

Francavilla-San Salvo 1-2

Acqua e Sapone-Spal Lanciano 1-0

Sambuceto-RC Angolana 2-3

La classifica

River Casale 66

Acqua e Sapone 57

RC Angolana 56

Vasto Marina 53

Cupello 41

Il Delfino Flacco Porto 40

Miglianico 37

San Salvo 36

Sambuceto 34

Torre Alex Cepagatti 28

Francavilla 26

Spal Lancino 16

Vasto Calcio 15

Atessa Mario Tano 7