E' stato l'impatto con un veicolo uscito di strada a piegare il palo della pubblica illuminazione che si trova all'angolo tra viale Dalmazia e via Sicilia, a Vasto Marina. E' avvenuto di recente sulla riviera.

Il palo che, a causa del marciapiede molto stretto, si trova sull'asfalto come diversi altri in quel tratto di strada, è stato preso in pieno da una vettura in transito.

A Vasto Marina non sono nuovi incidenti del genere. Alla vigilia di Natale del 2015 un'auto aveva travolto una fontana pubblica ai margini della pineta di Lungomare Cordella, nella zona del Monumento alla Bagnante.

Lo scorso anno una macchina era salita sulla pavimentazione rialzata di piazza della Guardia costiera, lasciando strisciate di gomme e ampie chiazze d'olio. Altre uscite di strada si sono verificate in passato agli incroci tra la statale 16, via Donizetti e via Istonia.