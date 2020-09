Secondo blitz di carabinieri e polizia municipale nel giro di pochi giorni nelle case popolari del Comune di Vasto, in via De Gasperi. Le forze di pubblica sicurezza sono intervenute per eseguire un'ordinanza di sfratto nei confronti di una giovane donna che abita in un appartamento occupato abusivamente sei anni fa.

La ragazza si è rifiutata di uscire. Il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale, e il maresciallo dei carabinieri Luciano Fanciullo hanno evitato un'azione di forza, scegliendo la strada del dialogo. Del Moro ha accordato all'inquilina cinque giorni di proroga per trovare un nuovo alloggio. Sabato scorso e ieri due famiglie hanno rivolto appelli all'amministrazione comunale affinché non le sfratti dalle case popolari di via De Gasperi e via Aragona.