Continuano a conquistare successi le formazioni giovanili della Promo Tennis Vasto impegnate nei campionati federali di categoria. Nello scorso fine settimana doppio successo per le formazioni under 16 della società guidata da Pino D'Alessandro. La prima squadra under 16, formata da Battilana e Falcucci, ha battuto negli impianti di casa i pari età del Tennis Sambuceto. La seconda squadra, formata da D'Alessandro e Marinaro, si è imposta nel derby in casa del Ct Vasto con un netto 3-0. Sorrisi anche per i ragazzi dell'under 14 che hanno vinto contro il Ctd Isernia. Con questi successi le squadre della Promo Tennis superano i gironi ed accedono alle fasi finali del campionato regionale.

La nota negativa arriva dal campionato di serie C in cui la squadra vastese ha rimediato una dura sconfitta contro il Ct Pescara, formazione che fino allo scorso anno militava in serie B. Il campionato regionale si sta rivelando ostico così come nelle premesse ma i tennisti vastesi sono pronti a vender cara la pelle nelle prossime sfide per poter conquistare il primo successo di stagione.